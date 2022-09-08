Все три структуры открестились от известного днепровского бизнесмена, называющего себя "главой штаба обороны Днепра и области".

Геннадий Корбан не занимает никаких должностей в структурах Министерства обороны Украины и Сил территориальной обороны ВСУ и Днепропетровской областной военной администрации. Об этом говорится в официальных ответах упомянутых ведомств на депутатское обращение народного депутата Никиты Потураева. Копии документов опубликовал в своем Facebook активист, председатель общественной организации "Антикоррупционная платформа "Днепр без коррупции" Денис Розов.

"По имеющейся учетной информации Корбан Г. О. не работает и не проходит военную службу в аппарате Минобороны, а также в воинских частях, учреждениях (организациях), непосредственно подчиненных оборонному ведомству", – говорится в официальном ответе министра обороны Алексея Резникова.

В командовании Сил ТрО, в свою очередь, отметили, что для ведения и управления национальным сопротивлением на Днепропетровщине создан объединенный штаб территориальной обороны, который подчиняется командующему оперативного группировки войск "Днепр" оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Геннадий Корбан к деятельности этого штаба отношения не имеет, – сообщил руководитель штаба – заместитель командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины бригадный генерал Сергей Собко.

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"Информация по указанным в обращении вопросам в областной военной администрации отсутствует", – говорится в ответе руководителя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. Глава области также ничего не знает о роли Геннадия Корбана в структуре Сил территориальной обороны. В свою очередь, отмечает, что согласно закону "Об основах национального сопротивления" штаб территориальной обороны области возглавляет руководитель ОВА, то есть, собственно сам Валентин Резниченко.

"Ответы однозначны. Выводы можете сделать сами", – комментирует заявления военного командования Денис Розов.

Отметим, что сам Геннадий Корбан в своих последних интервью называл себя "главой штаба обороны Днепра и области". Также мэр Днепра Борис Филатов в открытом письме к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть Корбану гражданство назвал бизнесмена "главой штаба теробороны Днепра". Ранее в Силах теробороны ВСУ уже опровергали причастность Корбана к своему руководству. Официальный ответ предоставлял руководитель регионального управления ТрО "Восток" Валерий Курач.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский прекратил украинское гражданство Геннадия Корбана – на основании наличия у бизнесмена паспортов других государств. 22 июля Корбану отказали во въезде на территорию Украины из-за аннулирования паспорта. Бывший заместитель руководителя Днепропетровской ОГА обратился к президенту, назвав инцидент "недоразумением".

По мнению политического эксперта Олега Лисного, лишение Корбана гражданства могло быть требованием западных партнеров, которые ранее выражали беспокойство из-за существования в Украине "региональных олигархических сетей", в контексте чего вспоминали о Геннадии Корбане и его неформальном влиянии на власть в Днепре.