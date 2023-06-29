Ранее Филатов обвинил Рыженко в том, что тот как руководитель больницы подал не все документы для оформления земельного участка под больницей.

Городской совет Днепра с мая 2021 года не визирует документы, касающиеся границ областной клинической больницы имени Мечникова, из-за чего у главного врача и депутата городского совета от партии "Слуга народа" Сергея Рыженко возник конфликт с городским головой Борисом Филатовым. Об очередном витке конфликта Рыженко написал на своей странице в Facebook, обвинив Филатова в обмане и пренебрежении к врачам.

"Борис Альбертович, вам можно все. Плевать на белый халат. На Больницу Мечникова. Оговаривать. Сеять ненависть и раздор. Позорить. Чернить. Подговаривать. Запугивать. Это - ваш выбор. Единственное: не делайте больницу заложницей "личняка". Имеете претензии ко мне и доказательства - судитесь. Но на самом деле вопрос простой: Борис Альбертович, с мая 2021 года документы больницы Мечникова визируются в городском совете. Ответа - нет. 2 года, господин мэр!!! Мы не закроем эту тему, пока не получим на руки документы о границах больницы Мечникова. Публика должна знать, что именно это и есть "игла Кащея" в этом скандале", - написал он.

В ответ в комментариях к своему сообщению, где Рыженко разместил этот же пост, Филатов написал, что халат главврача не белый, а черный. "Я отвечаю конкретно по каждому пункту ваших лживых обвинений. А вы постоянно манипулируете эмоциями о войне и прикрываетесь ранеными. Чтобы закончить. Здесь. Публично. Ответьте только на один вопрос: "Сколько было вами лично сделано операций?" Ноль", - написал городской голова.

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Ранее Филатов обвинил Рыженко в том, что тот как руководитель больницы подал не все документы для оформления земельного участка под больницей, и как депутат городского совета не голосовал за решения, с этим связанные.

Около недели назад Рыженко записал видеообращение, в котором сказал, что существует угроза рейдерского захвата медучреждения, которым он руководит. Рыженко говорит, что в больницу, приезжали неизвестные и делали замеры, полицию не вызывали, потому что общественный порядок эти люди не нарушали, поэтому он никуда не обращался.

"На территории ходят люди замеряют и на карту наносят какие-то объекты, а потом приезжают люди с видеокамерами и люди с фотоаппаратами фотографируют местность и также ее наносят на карту, а потом выходят унижающие фильмы о больнице Мечникова на бот-сайтах, начинаешь думать, что это не случайно. И я очень рад, что был поднят вопрос по рейдерству", – отметил Сергей Рыженко.

Относительно этого городской голова Борис Филатов во время сессии предложил депутатам поддержать его обращение к правоохранителям.

Клиническая больница имени Мечникова является главным госпиталем для раненых с линии фронта. Она находится в подчинении областного совета.