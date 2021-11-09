Народный депутат Леся Забуранная напомнила, что из-за конфликта между застройщиком и землевладельцем люди не могли получить квартиры.

Государственное предприятие "Агрокомбинат "Пущая Водица" и застройщик Stolitsa Group достигли компромисса в конфликте вокруг ЖК "Варшавский" в Киеве, поэтому он исчерпан.

Об этом сообщила народный депутат Украины Леся Забуранная.

"Стороны согласились, что процент распределения недвижимости между государственным предприятием и Фондом государственного имущества с одной стороны и Stolitsa Group с другой стороны увеличат по новому строительству с 5% до 10%. Это даст государству дополнительно 60 тысяч квадратных метров, то есть около 1200 квартир", – сообщила Забуранная.

Нардеп напомнила о проблеме со сдачей в эксплуатацию ЖК "Варшавский Плюс". По ее словам, из-за конфликта между застройщиком и землевладельцем люди не могли получить квартиры, за которые заплатили деньги.

В частности, люди, которые приобрели квартиры в этом ЖК, сообщали о бездействии заказчика строительства - ГП "Агрокомбинат "Пущая Водица" и его органа управления, - Фонда госимущества Украины.

"Именно поэтому, когда инвесторы жилого комплекса обратились ко мне, как к народному депутату и главе Киевской городской организации партии "Слуга Народа", я сразу включилась в процесс и присоединилась к переговорам по урегулированию конфликта между застройщиком и государственным предприятием. Моя задача в таких ситуациях - отстоять интересы людей", - рассказала Забуранная.

Благодаря тому, что стороны конфликта пришли к согласию, люди будут иметь собственное жилье, а их права собственности будут гарантированы, подытожила нардеп.

Автор: Иван Бойко