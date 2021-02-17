Из-за невозможности обновления подвижного состава силами частных перевозчиков Харьков планирует развивать собственную коммунальную транспортную сеть. Преимущество отдается электротранспорту, как наиболее экологичному и дешевому. Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов сообщил, что в скором времени на дорогах города появятся автобусы на электрическом ходу.

«Я очень серьезно работаю вместе с такими городами как Одесса (Труханов) и Киев (Кличко) по поводу того, чтобы закупить небольшие электроавтобусы. Это вопрос будущего. Это будут коммунальные автобусы», - сказал Терехов.

Он также сообщил, что модернизация коснется троллейбусного и трамвайного парков. Новые троллейбусы, которые город будет закупать, будут обеспечены возможностью автономного хода. «Нам не надо строить контактную сеть и тратить баснословные деньги и время. Нужно минимум шесть троллейбусов в маршруте. Получили шесть троллейбусов — запустили новый маршрут», - объяснил преимущества такого подхода Терехов.

В скором времени по такому принципу, по словам и.о. мэра, будет запущен маршрут на Пятихатки, а к маю откроется движение в сторону Рогани.

Что же касается трамваев, то Харьков будет их производить самостоятельно. Как сказал Терехов, те трамваи, которые сегодня находятся в эксплуатации, уже нуждаются в замене из-за сильного износа, а закупка импортных вагонов обойдется городскому бюджету слишком дорого. Поэтому в Харькове налаживают производство собственных трамваев. Первые вагоны должны выйти на линию уже в следующем году.

«Рано или поздно мы перейдем к тому, что у нас весь транспорт станет электрическим», - поделился планами Терехов.

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Автор: УНИАН