Николай Олещук оставил российским оккупантам "послание"

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал американские ракеты HARM, которым оснастили самолеты украинской армии. Он оставил "послание" для российских оккупантов на одном снаряде.

"Поблагодарил за титаническую работу, которую летчики каждый день выполняют в украинском небе. Вместе обсудили все неотложные проблемы, перспективные вопросы!" - написал генерал в Telegram.

При этом он отметил, что по традиции подписал оккупантам американскую противорадиолокационную ракету HARM.

Видео дня

"Мое послание частично подлежит цензуре, но, надеюсь, они его прочитали полностью, может не все", – пошутил Олещук.

Также он выразил уверенность, что в будущем такие ракеты украинские военные будут подписывать на американских истребителях.

Американские ракеты HARM в Украине - последние новости

20 марта 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на сумму в 350 миллионов долларов.

При этом в Пентагоне указали, что пакет включает боеприпасы для HIMARS (калибра 155 мм), высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM), а также боеприпасы калибра 25 мм.

Вас также могут заинтересовать новости: