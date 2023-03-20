Помощь выделяется для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны, в частности в боеприпасах и технике.

Министерство обороны США обнародовало информацию о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности на сумму $350 млн, который был выделен по президентским полномочиям в понедельник, 20 марта 2022 года

В сообщении на сайте Пентагона отмечается, что эта помощь выделяется для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Согласно обнародованной информации, пакет включает боеприпасы для предоставленных Соединенными Штатами HIMARS (калибра 155 мм), высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM), а также боеприпасы калибра 25 мм.

Кроме того, предоставляются: 81-мм и 60-мм минометные системы и минометы; комплексы противотанкового оружия АТ-4; гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы к ним; подрывные боеприпасы и оборудование для уборки препятствий; оборудование для разминирования.

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Также пакет включает тяжелые топливные танкеры; тепловизионные системы, оптику и лазерные дальномеры; речные патрульные катера; тестовое и диагностическое оборудование для обслуживания и ремонта транспортных средств; запчасти и другое полевое оборудование.

"Чтобы удовлетворить новые потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые средства", – отмечают в Минобороны США.

Военная помощь США Украине

20 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 350 млн долларов. Он подчеркнул, что Штаты будут поддерживать Украину, сколько потребуется.

В начале марта США также выделили Украине новый пакет помощи на общую сумму 400 млн долларов. Глава Офиса президента Андрей Ермак тогда отметил, что в перечень вооружения вошли, в частности, боеприпасы для HIMARS и БМП Bradley и техника для наведения переправ.

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