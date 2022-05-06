Пехота несет основную тяжесть ведения боевых действий и очень добросовестно выполняет боевые задачи, говорит генерал-лейтенант.

Командующий Силами обороны, генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил военных с Днем пехоты, который, по его мнению, "занимает особое место среди выдающихся военных праздников".

Как отметил Наев, пехота несет основную тяжесть ведения боевых действий и очень добросовестно выполняет боевые задачи.

"Именно поэтому украинский народ сейчас и возлагает большую надежду на наших пехотинцев", - отметил он.

Обращаясь к пехотинцам, Командующий Силами обороны отметил: "Дорогие братья и сестры, Вам всегда непросто. Вам всегда приходится демонстрировать несокрушимый боевой дух, физическую выдержку, упрямство и рвение. Поэтому поздравляю каждого украинского пехотинца, который своими действиями несет мир и спокойствие в каждый украинский дом, оставляя за собой право быть там, где в его присутствии больше всего нуждаются. В этот день поздравляю каждого, кто с верой в сердце неустанно приближает победу".

Он пожелал военных "выдержки и вознаграждения за мужество, старания и недоспанные ночи".

"Возвращайтесь домой живыми и здоровыми! Слава Украине! Вместе победим!", - резюмировал Наєв.

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