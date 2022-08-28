По словам начальника Одесской ОГА, оккупанты, вероятно, "почувствовали что-то очень нехорошее".

Начальник Одесской областной государственной администрации Максим Марченко отмечает, что командиры российских оккупационных войск эвакуируют свои семьи из Крыма обратно в Россию.

Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном в Telegram-канале.

"Командиры оккупационных войск, кажется, почувствовали что-то очень неладное и эвакуируют свои семьи обратно в Россию из Крыма. Не удивлюсь, если свое решение они объясняют тем, что их загипнотизировала Служба безопасности Украины вместе с бабушкой в Москве, которая сожгла автомобиль заместителя начальника Генерального штаба России", - отметил Марченко.

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Он добавил, что осталось дождаться, пока "мы загипнотизируем всех оккупантов, и они, наконец, начнут убивать сами себя в промышленных масштабах".

Как сообщал УНИАН, 27 августа лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил, что "премьер" оккупированного Крыма Сергей Аксенов и "спикер парламента" Владимир Константинов вывезли свои семьи с полуострова.

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