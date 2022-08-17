Кабмин своим постановлением разрешил командирам удостоверять завещания военных Вооруженных сил Украины. Раньше это могли делать только нотариусы.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.
Отмечается, что в условиях военного положения удостоверять завещания военнослужащих, правоохранителей и других бойцов Сил обороны Украины смогут не только нотариусы. Соответствующее право получили также начальники этих формирований и другие уполномоченные командирами люди.
После удостоверения документ нужно через Генштаб, Минобороны или другой госорган отправить в Минюст. Министерство юстиции в течение двух рабочих дней передаст завещание нотариусам, а те в течение трех рабочих дней зарегистрируют его в Наследственном реестре.
Напомним, несколько ранее Кабмин разрешил военным и полицейским брать командировки за ранение. Оно должно быть получено при осуществлении мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны.