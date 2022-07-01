Ранение должно быть получено при осуществлении мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны.

Кабмин разрешил военным и полицейским брать командировки при ранении.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук по результатам заседания правительства.

"Обеспечена возможность отправлять военнослужащих, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава и работников для прохождения лечения и реабилитации в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем)... на срок прохождения соответствующего лечения и реабилитации", - отметил он.

По словам Мельничука, ранение должно быть получено во время осуществления мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, обеспечение их осуществления, когда человек находился непосредственно в районах осуществления этих мер, не только в Донецкой и Луганской областях, но и на всей территории Украины.

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины вернула продолжительность отпусков для педагогических и научно-педагогических работников - до 56 календарных дней.

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