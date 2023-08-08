Пройти через закрытые пункты пропуска могут только граждане Украины, которые были вынуждены выехать на территорию России или Беларуси из-за полномасштабной войны.

С февраля 2022 года по разным направлениям, в частности, и через закрытую границу с РФ и Беларусью, в Украину вернулось более 18 тысяч наших граждан, сообщил в эфире "Радио Свобода" спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По словам представителя, коммуникация между украинскими и российскими пограничниками не происходит. Но украинские пограничники встречают граждан Украины, возвращающихся на территорию страны.

"С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, а в дальнейшем и деоккупации определенной части территорий, то через разные направления, разные участки границы, в частности по направлению границы с Россией и Беларусью, домой с этих направлений вернулось более 18 тысяч наших соотечественников, которых в дальнейшем пограничники Государственной пограничной службы встретили на границе и обеспечили пропуск на территории Украины", – сказал Демченко.

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Спикер подчеркнул, что решением правительства пункты пропуска на границах со страной-агрессором закрыты, и такая норма касается исключительно возвращения граждан Украины, которые были вынуждены выехать на территорию России или Беларуси из-за полномасштабной войны.

Демченко рассказал, что на одном из пунктов пропуска РФ пропускает украинцев, но наших граждан там ждут детальные проверки.

"Как видим, по направлению границы со страной-агрессором, наши граждане активно подвергаются проверкам со стороны российских пограничников. Не всегда у всех наших граждан с первого раза удается пересечь границу для того чтобы добраться на украинскую территорию. Но если наши граждане прибудут на любом направлении к украинской территории, они будут допущены", – добавил пограничник.

Граница с РФ - как работает гуманитарный коридор

На этой неделе Украина открыла закрытый с начала полномасштабной войны пограничный пункт Колотиловка-Покровка.

Через этот пункт пропуска на границе Белгородской и Сумской областей пускают граждан Украины, возвращающихся с временно оккупированных территорий через территорию страны-агрессора.

В ГПСУ объясняют, что кроме пункта Колотиловка-Покровка, где работает "гуманитарный коридор", также есть возможность добраться до территории Украины и из Беларуси, но через закрытые по решению правительства пункты пропуска.

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