Михаил Цимбалюк сделал заявление относительно перекручивания его комментария в СМИ.

Народный депутат, заслуженный юрист и доктор юридических наук Михаил Цимбалюк сделал заявление относительно искажения его комментария в СМИ относительно британской компании JKX Oil & Gas, связывая это с грязной информационной кампанией.

Он отметил, что после детального изучения документов может уверенно утверждать, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов никогда не контролировали эту компанию.

"Разобравшись в совершенстве в документах, я, как профессиональный юрист, могу уверенно заявить, что Коломойский с Боголюбовым никогда не контролировали британскую JKX Oil & Gas", - заявил Цимбалюк на своей странице в Фейсбук.

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По словам юриста, с 2014 до 2022 года Коломойский и Боголюбов приобрели лишь 27,5% акций компании, что выросло до 32,5% в 2022 году. Он пояснил, что такая доля не дает права на решающее влияние на управленческие решения, а лишь на получение дивидендов. Важным моментом также является тот факт, что JKX Oil & Gas торговалась на Лондонской бирже, где акционеры не имеют права вмешиваться в решения менеджмента, который состоит из независимого совета директоров.

В качестве подтверждения юрист обратил внимание на судебное дело 2015 года в Высоком суде Лондона, где совет директоров JKX ограничил права голоса компании Eclears Group, которая принадлежала Коломойскому и Боголюбову. Это еще раз доказывает независимость компании от группы "Приват".

"Что имеем в итоге? Есть британская компания которая торгуется на бирже, менеджмент независимый, доля Привата 27,5% не дает права решающего влияния, эта компания имеет дочерние предприятия с 2014 по 2022 в рф, после полномасштабного вторжения компания приобщается к международным санкциям и самоустраняется от любого контроля над российскими активами и активно финансово поддерживает ВСУ, после чего российский суд признает JKX экстремистской организацией и национализирует контролируемые ею до 2022 года российские активы", - пишет Цимбалюк.

"Основными активами JKX сегодня являются нефтегазодобывающие предприятия в Украине - СП ПГНК и Венгрии. Никаких законодательных и других оснований применения в Украине санкций к этим предприятиям - не существует", - заключает он