Воин упомянул рекрутинг и важность сохранения доверия к нему.

Чтобы вернуть мотивацию и снова увидеть добровольцев в рядах ВСУ, необходимо более честно работать с имеющимися проблемами в процессе мобилизации, сохраняя при этом доверие потенциальных новобранцев. Такое мнение в интервью "Укринформу" высказал офицер ВСУ Вадим Васильчук .

"Должен быть честный разговор, он очень сложный… Где-то есть ошибки снова, я думаю, на уровне сухопутных войск, в целом по ТЦК я имею в виду, и надо их исправлять... Я подчеркиваю, что с этой проблематикой мы должны работать более честно сами к себе", - отметил боец.

В частности, воин упомянул рекрутинг и важность сохранения доверия к нему.

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"Рекрутинг - хорошая история. Я сам в подразделении этим занимался. Но если вы снова потеряете доверие гражданина, когда он получает бумагу, так называемое отношение, что он пойдет в это подразделение, а вместо этого его направляют в приоритетные согласно приказу, то мы снова получаем неверие", - объяснил он.

Указал офицер и не проблему коррупции и безнаказанности за те или иные нарушения в ТЦК, касающиеся пособничества в уклонении от службы:

"Показательно должен быть четко процесс доказан юридически для того, чтобы другим было понятно, что будет наказание. Мы до сих пор не слышали, есть ли это наказание. Какой это сигнал обществу: значит ничего страшного".

В итоге, по его мнению, очень четким показателем отношения общества к мобилизации сейчас является то, что меньше половины военнообязанных обновили данные через доступные сервисы и доступными методами.

Мобилизация в Украине - мнение, как решить проблему нехватки военных

Напомним, военный аналитик Денис Попович высказал мнение, что проблему нехватки военных на фронте решит мотивация, однако и мобилизация, как принудительная мера, должна быть:

"Те люди, которые хотели пойти в ВСУ, они пошли. Для других нужна мотивация, мотивационные процедуры, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. То есть должен быть "кнут и пряник".

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