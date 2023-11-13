Главный государственный санитарный врач Украины ответил, как последствия обстрелов РФ скажутся на активности инфекций.

Украину может ждать "сложная" зима в связи предполагаемым увеличением воздушных атак со стороны России. Многие эксперты предполагают, что в холодный сезон враг начнет новую волну ударов по объектам нашей энергической инфраструктуры.

Как отсутствие электроэнергии и нормального водоснабжения на отдельных территориях может повлиять на распространение респираторных заболеваний и других инфекций, особо коварных в осенне-зимний период, ответил главны санитарный врач Украины Игорь Кузин РБК-Украина.

Например, речь идет об активности гриппа, коронавируса, аденовирусов и других болезней, передающихся воздушно-капельным путем. По словам врача, другие виды инфекций, та же кишечная палочка, не столь опасны зимой. Они больше "любят" летний период, когда жарко.

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"Безусловно, отсутствие воды или перебои в электроснабжении будут усугублять санитарные условия работы врачей. И также это является прогностически плохим фактором, который может спровоцировать появление локальных вспышек", - указал Кузин.

По его словам, в подавляющем большинстве опасность может исходить от вируса гепатит А и дизентерий. Риск распространения последних особенно высок там, где нет возможности придерживаться чистоты, санитарных или противоэпидемических норм. Также, при отсутствии воды, повышается риск внутрибольничного инфицирования за счет того, что нарушаются правила мытья или обработки рук.

На данный момент система здравоохранения Украины понимает, какими рисками чреват зимний сезон.

"К таким рискам система готовится постоянно, потому что мы эти риски понимаем, и врачи, и эпидемиологи тоже сейчас делают все возможное, чтобы таких вспышек не было", - подчеркнул Кузин.

Россия готовится "расширить" обстрелы этой зимой

В ноябре генерал-лейтенант Игорь Романенко предупредил, что Россия готовиться "расширить" агрессию против Украины зимой: враг восстановил запас "точных" ракет до "довоенного" уровня. Сейчас оккупанты экономят свои ресурсы и применяют реже бомбардировщики (Ту-60 и Ту-95МС) для запуска ракет вроде Х-101 и Х-555. По словам Романенко, агрессор накапливает запасы, чтобы сильнее быть по Украине.

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