Журналист поздравил с юбилеем советского певца Льва Лещенко, опубликовав старое фото с ним.

Украинский журналист Дмитрий Гордон показал, как выглядел в 18 лет - в далеком 1985 году.

Архивное фото он опубликовал у себя в Instagram, поздравляя с 80-летним юбилеем советского певца Льва Лещенко.

"Льву Лещенко сегодня 80 лет, а это 1985 год и мне 18. Впереди и у меня, и у маэстро целая жизнь, "полная надежд людских дорога". Дорогой Лев Валерьянович, с юбилеем, будьте здоровы и счастливы!", - написал накануне Гордон.

Отметим, Лещенко относится к числу артистов, в 2014 году публично поддержавших российскую агрессию против Украины.

Внимание многих посетителей страницы Гордона привлек его внешний вид, а именно наличие густой шевелюры.

"Дмитрий, а каким шампунем Вы пользовались, у вас такие красивые волосы были";

"Ох и волос сколько";

"Гордон вообще не меняется. Кроме его крутых носков";

"Так раньше шампунь не вредила волосам, а сейчас, что дешёвая, что дорогая, волосы просто сыпятся";

"Волосы на месте , Дмитрий";

"Дмитрий , да вы и не изменились. Только причёска другая сейчас";

Напомним, ранее Гордон показал фото "шахматных баталий" с детьми, но в сети обратили внимание на его обувь