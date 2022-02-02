Украинский журналист Дмитрий Гордон показал, как выглядел в 18 лет - в далеком 1985 году.
Архивное фото он опубликовал у себя в Instagram, поздравляя с 80-летним юбилеем советского певца Льва Лещенко.
"Льву Лещенко сегодня 80 лет, а это 1985 год и мне 18. Впереди и у меня, и у маэстро целая жизнь, "полная надежд людских дорога". Дорогой Лев Валерьянович, с юбилеем, будьте здоровы и счастливы!", - написал накануне Гордон.
Отметим, Лещенко относится к числу артистов, в 2014 году публично поддержавших российскую агрессию против Украины.
Внимание многих посетителей страницы Гордона привлек его внешний вид, а именно наличие густой шевелюры.
- "Дмитрий, а каким шампунем Вы пользовались, у вас такие красивые волосы были";
- "Ох и волос сколько";
- "Гордон вообще не меняется. Кроме его крутых носков";
- "Так раньше шампунь не вредила волосам, а сейчас, что дешёвая, что дорогая, волосы просто сыпятся";
- "Волосы на месте , Дмитрий";
- "Дмитрий , да вы и не изменились. Только причёска другая сейчас";
Напомним, ранее Гордон показал фото "шахматных баталий" с детьми, но в сети обратили внимание на его обувь