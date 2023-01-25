Сегодня на территории Вышгородского района запланировано уничтожение взрывоопасных предметов.

Жителей Киева и области предупредили о взрывах. Сегодня будут работать пиротехники. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

"На Киевщине возможно будут слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня на территории Вышгородского района запланировано уничтожение взрывоопасных предметов. Украинцев призвали сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

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Ранее УНИАН уже сообщал, что Киев исключили из перечня территорий возможных боевых действий. 23 января в столице накрыли дельцов, которые продавали россиянам украинское гражданство. За свои "услуги" они брали по 10 тысяч долларов. Фигурантами оказались двое жителей Киева, один из которых привлекался к уголовной ответственности за нападение на полицейского.

24 января стало известно, что в Киеве в ходе масштабной спецоперации задержаны 14 участников наркогруппировки. Во время обысков было изъято 0,5 кг кокаина, стоимость которого составляет около 4 млн гривень.

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