Взрыв может быть довольно громким, учитывая ночное время.

Киевлян предупреждают о возможных звуках взрывов в ближайшие часы в связи с подрывом льда на реке Десна.

Отмечается, что саперы совершат подрыв льда на реке около 23:00-01:00. Звук взрыва может быть громкий, особенно в Деснянском и Оболонском районах столицы.

"Через ледоход на Десне в районе села Погребы на этой реке образовался затор, который вызвал повышение уровня воды и подтопления в прибрежных зонах. Для решения этой проблемы, в ночь с 20 на 21 января, саперы осуществят подрыв ледового затора в районе села Погребы и Зазимье. Ориентировочное время взрыва 23:00 -01:00. Прогнозируется, что звук взрыва может быть достаточно громким, учитывая ночное время", - сообщает Киевская городская госадминистрация в своем Telegram.

Видео дня

Людей предупреждают, чтобы избежать паники.

Ситуация в Киеве - что известно

20 января Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что город Киев исключили из перечня территорий возможных боевых действий. В то же время на территории столицы продолжает действовать военное положение и комендантский час.

Кроме того, в Киеве время от времени слышны взрывы, которые являются результатом работы саперов по очистке территории от взрывоопасных предметов после наступления российских оккупантов. По словам президента Владимира Зеленского, в Украине так называемое "минное загрязнение" охватывает около 170 тысяч квадратных километров.

Вас также могут заинтересовать новости: