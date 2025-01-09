Украинский военный Евгений Иевлев заявил, что количество солдат, самовольно покинувших воинские части, можно приравнять к 20 бригадам.
"Где-то была официальная статистика, что это около 100 тысяч человек. Это минимум, находящихся в розыске по СЗЧ. Это, на секундочку, 20 бригад, если считать, что бригада - это плюс-минус 5 тысяч человек", - сказал он в эфире телеканала "Новости.Live".
По его словам, отчаявшиеся парни, которые добровольно пошли служить и из-за чего-то были обижены, становятся идеальными кадрами для вербовки российскими спецслужбами:
"Потому что он пошел защищать государство, его там заставили разувериться. Здесь на него через Telegram выходит товарищ майор и предлагает еще и за это какие-то средства".
Иевлев отметил, что большинство тех, кто пошли в СЗЧ, ранее присоединились к украинской армии добровольно. "Надо каждую причину индивидуально копать, почему этот человек побежал в СЗЧ", - добавил он.
СВЧ в Украине
Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада продлила до 1 марта срок добровольного возвращения на службу бойцов, которые самовольно оставили часть или дезертировали.
Председатель парламента Руслан Стефанчук надеется, что продление "льготного" периода даст положительную динамику возвращения военных из СЗЧ.