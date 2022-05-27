Национальный телеком оператор продолжает инвестировать в развитие мобильной связи, несмотря на масштабные военные действия

Национальный телеком оператор продолжает инвестировать в развитие мобильной связи, несмотря на масштабные военные действия. Сейчас 95% телеком инфраструктуры компании работает в обычном режиме. В 2022 году компания Киевстар построила 108 новых базовых станций для улучшения качества связи.

Киевстар направляет большие ресурсы на поддержку обороноспособности страны и помощь обществу. В первом квартале 2022 года Киевстар инвестировал в строительство и развитие в Украине мобильной сети связи 659 миллионов гривень. Благодаря этому телеком сеть компании стабильно работает, обеспечивая абонентов доступом к критически важным услугам связи.

В январе-мае 2022 года национальный телеком оператор построил 108 новых базовых станций мобильной связи. В частности 53 базовых станций построено в городах на Западе Украины, 27 базовых станций – в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской областях. На востоке Украины-построено 20 базовых станций, из них больше всего в Харьковской области. На юге Украины установлено 8 новых базовых станций.

Благодаря расширению сети компания может лучше обеспечивать связь в тех регионах, где есть увеличение трафика. Так, почти 5 млн абонентов, которые до войны находились в крупных городах, мигрировали в сельскую местность в пределах своих областей. А еще примерно 4 млн абонентов - переехали в другие регионы, преимущественно на запад Украины.

Также за время военных действий специалисты телеком оператора устранили десятки тысяч аварийных ситуаций, которые возникли в результате повреждения телекоммуникационной инфраструктуры. Сейчас 95% телеком инфраструктуры компании работает в штатном режиме, обеспечивая мобильную связь и скоростной интернет для 26 миллионов абонентов.

Кроме этого компания с февраля 2022 предоставила абонентам услуг и бонусов без взимания платы на сумму эквивалентную 425 млн грн, а также перечислила более 33 млн грн благотворительной помощи на гуманитарные нужды военных, больниц, пожилых людей и пострадавших от войны.

Справка о Киевстар

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на март 2022 года обслуживал 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Компания обеспечивает самую высокую среди мобильных операторов Украины среднюю скорость передачи данных в сети мобильной связи, что подтверждается исследованиями Speedtest от Ookla.

Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине, и признан как наибольший плательщик налогов на телеком рынке, лучший работодатель и социально ответственная компания.