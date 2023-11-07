После сожжения активистами Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ) чучела депутата Киевсовета, похожей на Юлию Лымар, экологическая комиссия КГС инициирует проверку надлежащего выполнения организацией своих обязанностей по охране и уходу за заповедными землями.

С инициативой соответствующего поручения к комиссии выступила депутат Киевсовета от "Слуги народа", советник Руководителя Офиса Президента Украины Лилия Пашинная, отмечает 24 Канал.

По ее словам, традиционно экологическая комиссия КГС голосует за создание заповедников. Однако выяснилось, что в последнее время более 4 000 гектаров были переданы под заповедование, в частности, Киевскому эколого-культурному центру, который должен осуществлять защиту и уход за ними.

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"Прошу дать поручение провести проверку качества осуществления этой защиты и ухода за этими заповедниками. Потому что мы должны понимать, не превращаются ли они потом в кустарники", – отметила депутат.

Между тем, в самом КЭКЦ отреагировали на обвинения в их последней акции – сожжение чучела депутата Киевсовета от фракции "УДАР", которая внешне похожа на Юлию Лымар. По словам юриста КЭКЦ Александра Дядюка, это сходство – случайное, и сожженное чучело символизирует "коррупцию в Киевсовете".

"Конкретно я не вижу сходства внешнего с Лымар. Какую извращенную, возможно, сексуальную фантазию нужно иметь, чтобы увидеть в этом чучеле депутата Лымар? На мой взгляд, не похожа. Ну, полненькая, так много полноватых женщин и мужчин. Я тоже полный, так, может, это мое чучело сожгли. Нет, это символ коррупции киевсоветовской, тех депутаток и депутатов, которые продают интересы громады в интересах застройщиков", – отметил Дядюк.

Он не видит в действиях КЭКЦ ничего противоправного и отрицает, что речь идет об экологическом терроризме, потому что якобы активисты "никому лично не угрожали".

Отвечая на вопрос, не повредила ли их акция экологии, за которую они борются, Дядюк в издевательской манере ответил, что "вреда от шашлыков больше, чем от их костра".

"Наверное, от столь небольшого костра глобальное потепление не произойдет. Не думаю, что ледники в Гималаях от этого растают", – подчеркнул Александр Дядюк.

Как сообщалось, 1 ноября активисты КЭКЦ, который должен заниматься экологией 1 400 гектаров вверенных организации киевских земель, провели акцию с сожжением чучела, которое внешне похоже на депутата Киевского городского совета Юлию Лымар.

Секретарь КГС Владимир Бондаренко инициировал запрос в Нациполицию о нарушении уголовных производств против активистов КЭКЦ по статьям "угроза убийством" и "препятствование депутатской деятельности".

Обращение Бондаренко поддержали 80 депутатов Киевсовета.