Гельминта достали из рыбы уже после того, как ее разрезали дома.

Киевляне совершили крайне неприятную покупку в одном из столичных супермаркетов - рыбу с паразитами.

Об этом сообщил один из киевских Telegram-каналов.

Читайте такжеЖителю Днепра продали конфеты с "начинкой" из червей (видео)Гельминты были обнаружены на селедке, купленной 12 октября в супермаркете "Сильпо" на Позняках.

Судя по опубликованному видео с червем, его достали из рыбы уже после того, как ее разрезали дома.

Пытались ли клиенты вернуть рыбу магазин для возврата денег, неизвестно.

Попались испорченные продукты: что делать

Чтобы обезопасить себя от недобросовестных продавцов, украинцам рекомендуется соблюдать несколько правил:

сохранять чек покупки;

сфотографировать просроченный товар;

обратиться в Госпродпотребслужбу по телефону 050 230 04 28;

написать в магазине претензию в двух экземплярах и заверить их подписями администратора.

Как уже сообщал УНИАН, Киев - не единственный город, где можно "полакомиться" червивыми продуктами. Ранее в этом году участник ООС купил кишащую червями вареную колбасу в продуктовом магазине Херсона.

А в Киевской области вместо вкусного и аппетитного блюда одна из женщин купила суп с пожеванной жвачкой.

Автор: Станислав Кожемякин