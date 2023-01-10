Подозреваемая неоднократно распространяла сообщения, направленные на поддержку действий РФ и оправдания ее вооруженной агрессии против Украины.

Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении жительницы Киева за фактами поддержки действий оккупантов призывов к свержению конституционного строя в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры. В частности, по данным следствия, с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины киевлянка, которая работает инструктором по физическому воспитанию в одной со столичных гимназий, используя собственные аккаунты в социальных сетях, неоднократно распространяла сообщения, направленные на поддержку действий РФ и оправдания ее вооруженной агрессии против Украины.

"Также подозреваемая признавала правомерным оккупацию части территории Украины вооруженными силами РФ, утверждала, что Киев является собственностью Москвы и выражала надежду на победу РФ. Выводами экспертиз подтверждено наличие в публикациях женщины публичных оправданий вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации представителей вооруженных формирований государства-агрессора и призывов к свержению конституционного строя в Украине", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что обвиняемая находится под стражей.

Борьба с предателями и коллаборационистами

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину СБУ и другие служы начали активно выявлять предателей Украины. Ими оказываются как обычные граждане, так и высокопоставленные чиновники и депутаты.

Так, после освобождения Херсона правоохранители нашли списки местных коллаборантов, которые забыли россияне во время отступления из города.

А на Донетчине две сотрудницы полиции перешли на сторону оккупантов и стали предательницами Украины. Подозреваемые добровольно согласились возглавить должности на временно захваченной территории.

Президент Владимир Зеленский заверил предателей и коллаборантов, что им не удастся скрыться. Поэтому призвал их сдаваться добровольно.

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