Балтийское море будет подниматься до конца века: NASA показало последствия

В худшем сценарии ожидается подъем воды на уровне больше метра.

Уровень Балтийского моря будет систематически расти на протяжении всего XXI века. Эксперты Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и Польской академии наук прогнозируют, что польское побережье в ближайшие десятилетия ждут серьезные перемены – от усиленных штормовых нагонов до риска устойчивых подтоплений в Жулавах или Гданьске, и даже отрезания Хельского полуострова.

NASA опубликовала карту с симуляцией того, как будет подниматься уровень Балтики. Прежде всего стоит пояснить, что, несмотря на долгосрочную тенденцию к росту, вода в Балтике подвержена сильным погодным колебаниям – например, в начале 2026 года был зафиксирован рекордный спад уровня моря (до 67 см ниже нормы), вызванный сильными ветрами, пишет Trojmiasto.

Однако это не противоречит общей тенденции подъёма вод в масштабе десятилетий. Уровень Балтийского моря растёт со скоростью около 5,8 мм в год, и, согласно прогнозам ученых, в ближайшие несколько десятилетий жителям Поморья придётся столкнуться с нарастающими последствиями изменения климата.

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Доклады Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) и группы по вопросам климатического кризиса при Польской академии наук однозначно указывают: уровень вод в Балтике не перестанет расти до конца столетия.

На сколько поднимется уровень Балтики

В глобальном масштабе МГЭИК прогнозирует, что к 2100 году уровень морей и океанов поднимется на 0,28–1,01 метра. Итоговый результат зависит прежде всего от того, насколько быстро и в какой степени удастся сократить выбросы парниковых газов.

Для польского участка балтийского побережья прогнозы говорят об относительном росте уровня моря в пределах от 0,3 до 0,7 метра к концу XXI века. В самом мрачном сценарии, предполагающем сохранение высоких выбросов, вода может подняться более чем на метр.

Угроза для Гданьска и Жулав

Эксперты Польской академии наук обращают внимание на другой опасный аспект: резкий рост частоты и силы опасных штормовых нагонов. Эти явления приведут к тому, что к концу текущего столетия исторический центр Гданьска и самые низко расположенные районы города могут столкнуться с регулярными подтоплениями.

Самой уязвимой территорией на карте Польши остаются Жулавы Вислане. Значительная часть этого региона – депрессионные земли, местами расположенные даже на 2 метра ниже уровня моря.

В крайнем варианте прогнозов низменная полоса, простирающаяся от Гданьска до Эльблонга, может быть затоплена навсегда.

Проседание грунта и угроза для Хеля

Особый вызов ждет и регион Гданьского залива. Здесь ситуацию осложняет явление проседания грунта, которое в сочетании с поднимающимся уровнем воды дополнительно усиливает риск затопления и затрудняет отвод вод.

Тревожные прогнозы касаются и Хельской косы, а также популярных туристических курортов. Сочетание более высокого уровня моря с более сильными штормами грозит разрывом узкой полосы суши и отрезанием Хельского полуострова от материка.

Параллельно будет прогрессировать эрозия прибрежных клифов и разрушение туристической и береговой инфраструктуры.

Как может подниматься уровень Балтики - симуляция NASA

На специальных картах, опубликованных NASA, можно проследить симуляцию того, как уровень Балтики повлияет, среди прочего, на Польшу.

Что интересно, можно проверить не только прогнозируемые сценарии, но и те, что относятся к категории "научной фантастики" – когда уровень Балтики поднимается на 60 метров.

Ранее УНИАН сообщал, что Антарктида неожиданно начала накапливать лед.

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