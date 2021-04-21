Движение осложнено на основных дорогах и мостах.

По состоянию на 8 утра 21 апреля на дорогах Киева движение усложнено.

По данным сервиса Google Maps, пробки тянутся по Дарницкому, Северному, Южному мостам, Броварскому проспекту, мосту Патона.

Читайте такжеВ Киеве устроили облаву на рестораны, которые работают во время локдауна (фото)Кроме того, на левом берегу сложно проехать по проспектам Романа Шухевича, Соборности, Николая Бажана, Освободителей, бульвару Перова, по улицам Генерала Жмаченко, Оноре де Бальзака, Братиславской, Миропольской, Милютенко, Киото, Попудренко, Дарницкому шоссе.

На правом берегу наблюдаются пробки, в частности, на проспектах Победы, Любомира Гузара, Леся Курбаса, Валерия Лобановского, Голосеевском, улицах Стеценко, Вадима Гетьмана, Николая Голего, Генерала Тупикова, Полевой, Федора Эрнста, Народного Ополчения, Семена Скляренко, Набережно Рыбальской, Набережно-Крещатицкой, на Набережном шоссе.

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Автор: Катерина Комолова