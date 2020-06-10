Киев Прайд 2020: пройдет ли Марш равенства в этом году и на каких условиях

Введенный из-за коронавируса карантин вносит коррективы в различные планы, касается это также и Марша равенства.

Марш равенства в Киеве, который уже традиционно проходит летом, состоится в этом году, однако в связи с карантинными ограничениями будет проходить в необычном формате.

Когда пройдет Марш равенства в 2020 году

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Нынешний Марш равенства в столице состоится 21 июня. Впервые в истории украинского прайд-движения он будет проходить в режиме онлайн. В этот же день также пройдет большой медиамарафон союзников и союзниц ЛГБТ+.

А уже 27 июня Киев Прайд присоединится к всемирному онлайн прайд-ивенту Global Pride 2020, который объединяет все прайды мира.

Киев Прайд 2020: особенности мероприятия

В этом году вместо Прайд Недели программу мероприятий расширили до Прайд Месяца, таким образом увеличив количество мероприятий, которые будут предшествовать Маршу Равенства.

Так, в течение месяца, начиная с 6 июня, каждую субботу и воскресенье Киев Прайд будет транслировать в социальных сетях серию онлайн-ивентов о ЛГБТ+ и прайд-движении в Украине и в мире. Посмотреть их можно будет на YouTube-канале.

Темы событий Прайд Онлайн, как отмечают организаторы, разработаны на основе запроса ЛГБТ+ сообщества: начиная от истории прайд-движения, продолжая темой каминг-аута, завершая квир-вечеринками, включая много чего важного для видимости и борьбы за права даже в условиях карантина.

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