В то же время он добавил, что уже сейчас надо готовить к обороне Запорожскую и Днепропетровскую области.

Пока в Украине продолжается война, столица не может чувствовать себя в безопасности - такое мнение в эфире "Raido NV" высказал военный обозреватель Денис Попович, комментируя заявление Мартина Бреста:

"Столицу надо готовить к обороне однозначно. Несмотря на то, что прямо сейчас и в обозримом будущем нет угрозы наступления на Киев. Но Киев должен быть подготовлен к обороне в любом случае. Но еще раз хочу повторить - ближайшие два месяца, а дальше я просто никогда стараюсь не прогнозировать, сейчас никаких оснований нет говорить, что на Киев планируются какие-то наступательные действия".

В то же время от добавил, что уже сейчас надо думать о том, как готовить к обороне Запорожскую и Днепропетровскую область.

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"Покровск - это очень близко к Днепропетровской области. И так же враг находится уже непосредственно в Запорожской области и уже пытается штурмовать определенные районы. На мой взгляд, в этом заключался основной смысл этих слов Мартина Бреста. В том, что о фортификации надо думать заранее на тех направлениях, которые являются угрожающими. Сколько мы уже слышали упреки военных о том, что есть какие-то укрепления, приходим, а она не готова. Такое впечатление складывается, что нарыли фортификаций, доложили, что все хорошо. А от того, что она есть - не легче", - добавил Попович.

Заявление Мартина Бреста: о чем идет речь

Ранее ветеран АТО, производитель военной техники Мартин Брест в интервью "5 Каналу" высказал мнение о том, что не только Покровск, но и Киев уже пора готовить к обороне. По его словам, когда жители столицы будут видеть мощные укрепления, им будет легче и спокойнее.

"Надо начинать окапывать Киев, наверное, а не только Покровск, окапывать все. Потом, если что, закопаем. Надо начинать готовиться к нормальным таким, матерым боевым действиям", - сказал Брест.

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