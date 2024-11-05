Также украинские защитники сожгли 15 танков и 43 ББМ врага.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1260 российских оккупантов,сообщили в Генштабе.

Общие потери врага с начала полномасштабной войны в Украине уже достигли отметки в 701 650 человек. Кроме того, украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники:

танков - 9208 (+15);

боевых бронированных машин - 18581 (+43);

артиллерийских систем - 20150 (+29);

РСЗВ - 1245 (+0);

средства ПВО - 996 (+2);

самолетов - 369 (+0);

вертолетов - 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18309 (+29);

крылатые ракеты - 2631 (+2);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0).

Кроме того, защитники Украины уничтожили 28 278 (+41) единиц автомобильной техники и автоцистерн захватчиков, а также 3587 (+0) единиц специальной техники оккупантов.

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Российско-украинская война: что надо знать

По данным журналистов Forbes, пока на востоке Украины продолжаются критически важные бои, Украина перебрасывает лучшие образцы своего вооружения в Курскую область. По их мнению, стратегические цели Курской операции до сих пор не ясны.

Тем временем аналитики DeepState сообщают об очередном продвижении врага в Донецкой области. Эксперты отмечают, что захватчикам удалось захватить поселок Степановка в Краматорском районе.

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