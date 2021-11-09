Сумма сертификата составит 0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных людей.

С 1 января 2023 года новорожденные украинцы вместе со свидетельством о рождении могут получать сертификат на приобретение книг на государственном языке. Также аналогичные сертификаты от государства предлагают дарить украинцам, достигшим 14-летнего возраста, при получении паспорта гражданина Украины. Об этом, как отмечает сайт партии "За майбутнє", говорится в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования развития украинского книгоиздания и книгораспространения" (№ 6287), зарегистрированном в Верховной Раде Украины.

Читайте также"Пакет малыша" 2021: какой будет одноразовая помощь при рождении ребенка и кто ее получитКак рассказала одна из соавторов законопроекта, народный депутат (группа "Партия "За майбутнє"), заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич, сейчас Украина находится в уникальном историческом периоде, когда в обществе украинские язык, культура, история стали модными и престижными. Это создает прочную почву и возможности для дальнейшего мощного развития культуры, но при условии ее поддержки государством.

"Статистика по книгам, которые печатаются на украинском, к сожалению, неутешительна. Государство, если оно заботится о своем будущем, должно инвестировать в культуру. В том числе через образовательные, культурные услуги. Инвестировать в книгу. Люди, которые прочитают книгу, создадут новые знания. И этот процесс будет продолжаться дальше и дальше. Именно из такой логики мы исходили", - рассказала Констанкевич.

Сумма сертификата составит 0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных людей. То есть, если бы сертификаты государство дарило уже сегодня, на каждый из них можно было бы приобрести украинских книг на 713 гривень, отмечает сайт "За майбутнє". Законопроект, подготовленный группой депутатов, представляющих различные политические силы парламента, предусматривает также предоставление государством субсидий книжным магазинам, которые будут распространять книги на украинском языке, языках коренных народов Украины и ЕС.

Как напомнила Ирина Констанкевич, 4 декабря также вступают в силу изменения в закон "О культуре" относительно общих основ предоставления населению культурных услуг. Закон предусматривает гарантирование жителям общин базового набора таких услуг.

Автор: Григорий Бондарь