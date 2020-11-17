С 14 ноября в Украине начали действовать дополнительные ограничения на выходных

Съемочная группа программы «Гроші» проверила, как элитные киевские заведения соблюдали карантин выходного дня.

Читайте такжеЛицом в пол: работа в субботу элитного киевского ресторана закончилась штурмом (фото, видео)Журналисты провели специальный рейд и показали, что из этого вышло в очередном сюжете.

«В одном ресторане журналиста даже силой держали, ведь он разоблачил нарушителей! Едва не дошло до драки!» – говорится в сюжете.

Отмечается, что некоторые из элитных ресторанов работали, как обычно, несмотря на ограничения, другие же – притворялись закрытыми.

Карантин в Украине: ограничения и запреты

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

Отныне в Украине действует общенациональный карантин с ограничениями, которые были прописаны для регионов из «оранжевой» зоны карантина.

Дополнительно в выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзалов,

фитнес-центров,

учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.

Когда действует карантин выходного дня, время

Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Он вводится с этих выходных, предварительно – на три недели.

На сайте президента уже появилась петиция с требованием отменить карантин выходного дня.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН