Во Львове анонсировали открытие магазинов одежды и обуви, вещевых рынков и поликлиник

Ослабление карантина запланировано на 15 и 18 мая.

Во Львове с 15 мая начнут работать магазины одежды и обуви, непродовольственные рынки, а с 18 мая - торговые центры и поликлиники.

О соответствующем решении городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Facebook сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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По его информации, с 15 мая в городе заработают: визовые центры, магазины по продаже одежды, белья и обуви, которые имеют прямой выход на улицу, и непродовольственные рынки. А с 18 мая к перечню присоединятся магазины одежды, белья и обуви, которые работают в помещениях ТРЦ, и поликлиники всех форм собственности для оказания плановой амбулаторной помощи.

«Но все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. Если зафиксируем нарушения - штраф и закрытие», - отметил городской голова.

По словам Садового, мэрия и в дальнейшем будет отслеживать динамику заболевания коронавирусом в Львове. От нее будут зависеть дальнейшие решения города относительно карантина.

«Лаборатории продолжают ПЦР-тестирование. Мы отслеживаем динамику заболевания. Если в течение 3 дней процент положительных результатов будет больше 23% от количества протестированных в сутки, комиссия будет принимать решение о возобновлении карантина», - добавил мэр города.

По состоянию на 8:00 14 мая во Львовской области подтверждены 904 случая инфицирования коронавирусом, из них за сутки - 34.

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