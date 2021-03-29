По словам мэра Андрея Садового, несмотря на усиленный карантин, динамика заболеваемости COVID-19 не падает, а, наоборот, растет.

Во Львове из-за сложной ситуации с COVID-19 могут остановить движение общественного транспорта.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, об этом заявил мэр Андрей Садовый.

"Несмотря локдаун, динамика не падает, напротив, есть рост... Сегодня на штабе будем обсуждать вопросы усиления карантина. Как бы этого не хотелось, но стоит вопрос о закрытии детских садов и курсирования общественного транспорта. Это очень непростые решения, поэтому мы до последнего думаем, как выходить из критической ситуации", - сказал он.

По его словам, из 1,3 тыс. коек, которые есть в городских больницах для пациентов с COVID-19, по состоянию на сегодня будет занято уже 1 тыс.

"Сейчас стоит задача иметь 2 тыс. таких койкомест... Если каждый день будет поступать по 50-70 новых больных, то ситуация будет очень критической. Если ничего не изменится, то может быть всеукраинский локдаун", - сообщил Садовой.

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Коронавирус во Львове: что известно

За последние сутки во Львовской области зарегистрировано 820 новых случаев COVID-19.

Во Львове с 19 марта по 4 апреля ввели усиленный карантин.

Впоследствии Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила ввести с 25 марта "красный" уровень эпидемической опасности из-за распространения COVID-19 во Львовской области.

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Автор: Светлана Макринская