В Киевской области после ослабления карантина возобновляет работу пригородный транспорт (видео)

До карантина ежедневно в столицу на работу ездили более полумиллиона людей.

Киевская область 26 мая ослабляет карантин, который ввели из-за коронавируса в стране, что позволило возобновить работу пригородного общественного транспорта.

До карантина ежедневно в столицу на работу ездили более полумиллиона человек, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Город Ирпень расположен более чем за 20 километров от Киева. Местную привокзальную площадь можно считать второй главной в городе. Даже, стратегически важной для жителей.

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Отныне сюда вернулись маршрутки до Киева. Добраться с Ирпеня c сегодняшнего дня уже можно до станций метро Минская, Оболонь и Академгородок. В целом город имеет пять маршрутов в Киев.

"Запуск транспорта на самом деле спас людей, ведь два месяца, у кого нет своего авто, добирались на такси или попутках", - говорится в сюжете. Часто, чтобы поймать машину и доехать до столицы, а в час-пик еще и в пробках, люди тратили по полтора-два часа. Сейчас маршрутки ездят регулярно. Единственное в чем может быть задержка - это очереди на остановках, чтобы сесть, потому что стоять в салоне - запрещено. Кроме того, пассажиры должны быть в масках.

Относительно электричек, то рядом есть и железнодорожная станция. Пригородного сообщения сейчас нет. Однако, уже на днях сюда и отсюда можно будет ехать поездом. Железная дорога завершает согласования маршрутов. Не только пригородных, но и межобластных и международных.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киевской области со вторника, 26 мая, карантин будет смягчен.

В частности, разрешены, но при четком контроле за соблюдением требований, регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автотранспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении. При этом количество пассажиров должно равняться количеству мест для сидения.

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