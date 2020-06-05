В Украине открывают рестораны: на каких условиях их можно посещать
09:29, 05 июня 2020Общество
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С сегодняшнего дня в Украине стартует новое ослабление карантина - заведения общественного питания возвращаются к полноценной работе.
Кафе и рестораны возвращаются к полноценной работе / фото УНИАН
С сегодняшнего дня, 5 июня, в Украине разрешено посещать кафе и рестораны и питаться непосредственно внутри заведения.
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В связи с этим Минздрав обнародовал правила работы заведений общественного питания на период карантина.
В частности, запрещается:
- вход в заведение без сопровождения сотрудника учреждения;
- проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных событий, в которых принимают участие более 10 человек;
- приготовление пищи на открытых кухнях (кроме тех, которые отгорожены от посетителей перегородкой);
- функционирование буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного наливания напитков клиентами;
- самообслуживание в заведениях быстрого питания. Подносы, блюда, напитки и столовые приборы должен выдавать персонал по просьбе посетителя;
- больше 4 человек за столиком, кроме детей.
Правила посещения кафе и ресторанов / фото Минздрав
Как сообщал УНИАН, в Украине продолжает действовать адаптивный карантин, введенный с целью противодействия распространению коронавируса. Однако правительство подготовило очередное ослабление ограничений.
Отныне, согласно решению Кабинета министров Украины, разрешено следующее:
- кафе и ресторанам принимать посетителей внутри заведения при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий;
- людям старше 60 лет не обязательно придерживаться самоизоляции;
- проведение религиозных мероприятий в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м;
- проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме;
- возобновление полетов по Украине.
Это касается тех областей, где благоприятная ситуация с коронавирусом.
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