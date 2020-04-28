"Гостеприимство некоторых стран уменьшается": Криклий объяснил, почему возобновили спецрейсы для украинцев

Министр заверил, что проблем с соблюдением режима самоизоляции гражданами быть не должно

В течение ближайших 16 дней Украина намерена вернуть 44 специальными авиарейсами около 8200 граждан, находящихся за рубежом.

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"В течение 16 дней, ежедневно не более 3 рейсов, не более 600 граждан будут возвращаться с разных концов мира в Украину", – рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает «Обозреватель».

Чиновник объяснил, почему было принято решение о восстановлении спецрейсов: "У людей заканчиваются визы, заканчивается возможность находиться в гостиницах. Гостеприимство и открытость в некоторых странах начинают постепенно уменьшаться, потому что, прежде всего, они заботятся о собственной безопасности. Поэтому мы должны что-то делать и возвращать наших граждан, чтобы потом не было реадмиссии или каких-то дипломатических трений со странами-партнерами".

Министр заверил, что проблем с соблюдением режима самоизоляции гражданами быть не должно. "Нами разработано приложение" Дій вдома", достаточно действенный механизм контроля за соблюдением требований самоизоляции. При пересечении границы люди дают согласие на это, предоставляют информацию пограничникам, свой мобильный номер, установленное приложение, все это проверяется, и в дальнейшем они смогут быть на самоизоляции", – рассказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Министерство инфраструктуры анонсировало возобновление ряда спецрейсов в Украину из разных стран мира, чтобы помочь украинцам вернуться домой.