Для чего в приложении "Дия" появилась новая услуга - еДокумент - читайте в материале УНИАН.

Кабинет министров утвердил порядок использования анонсированного ранее временного цифрового удостоверения личности "еДокумент". Такая услуга поможет украинцам, чьи документы были утеряны во время военных действий в стране.

Для чего нужен "еДокумент"

Война застала украинцев врасплох, а потому многие остались без документов - кто-то в спешке покидал свой дом, кто-то мог потерять их в дороге, чьи-то документы были уничтожены вместе с жильем. Услуга "еДокумент" поможет украинцам, которые потеряли свои документы во время военных действий, при необходимости подтверждать свою личность.

Что будет входить в "еДокумент"

"еДокумент" будет содержать всю необходимую информацию и QR-код для подтверждения личности. Услугу планируют сделать очень гибкой: будет содержать паспортные данные, ИНН и по возможности фото.

Кому и когда можно предъявлять "еДокумент"

Удостоверение будут признавать органы государственной власти, Национальная полиция Украины. Также "еДокумент" можно предъявить военным во время проезда на блокпостах.

"еДокумент" - как получить в "Дие"

"еДокумент" автоматически будет доступен всем пользователям приложения "Дия". Для того чтобы документы подтянулись в приложении, его необходимо обновить в Play Market или App Store. Услуга также доступна украинцам, которые не меняли свой паспорт на id-карту.

"Документ действует в военное время. Слава Украине! Русский военный корабль иди нах*й!", - говорится в подвижной строке в приложении.

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