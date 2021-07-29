Помыть микроволновку - это почти что геройский поступок

Частое использование микроволновой печи и откладывание уборки на “потом” приводит к образованию засохших пятен. Тем более, если у вас нет привычки накрывать тарелку крышкой. Все испаряющиеся и “стреляющие” жидкости остаются на внутренних стенках и отмыть их непросто.

Мы поделимся простыми и проверенным способами чем отмыть микроволновку, не тратя на это много сил, времени и денег. Ранее мы рекомендовали рецепты смузи для похудения. Кроме несомненной пользы, их, как минимум, не нужно греть в микроволновке.

Как почистить микроволновку водой - способ для легких загрязнений

Инвентарь:

вода;

миска для микроволновки;

губка, тряпочка или бумажное полотенце.

Наливаем воду в миску, выставляем на микроволновке максимальную мощность и включаем ее на 10-15 минут. По окончании времени ждем еще 2-3 минуты, только потом открываем дверцу. Достаем миску и вытираем грязь со стенок микроволновки.

Как почистить микроволновку лимонной кислотой - для средних и сильных загрязнений

Инвентарь:

миска для микроволновки;

вода - 2 стакана;

лимонная кислота - 1-2 ст.л;

губка, тряпочка или бумажное полотенце.

Наливаем в миску воду, высыпаем лимонную кислоту, перемешиваем. Ставим в микроволновку на полную мощность и включаем на 10 минут. Через пару минут после окончания открываем дверцу и вытираем стенки печи.

Как помыть микроволновку лимоном - альтернативный вариант

Инвентарь:

миска для микроволновки;

вода - 2 стакана;

лимон - 1 шт;

губка, тряпочка или бумажное полотенце.

Наливаем в миску воду, из лимона выжимаем сок и разводим в емкости. Сам фрукт разрезаем и тоже кладем в миску. Ставим в микроволновку на полную мощность и включаем на 10 минут. В конце вытираем микроволновку изнутри тряпочкой.

Как отмыть микроволновку от застарелого жира - метод с уксусом

Инвентарь:

миска для микроволновки;

вода - 1 - 1.5 стакана;

уксус - 3 ст.л;

губка, тряпочка или бумажное полотенце.

Рекомендуем перед процедурой открыть окно, так как испарения уксуса по душе не всем.

Читайте такжеИз-за погоды Украине грозит вспышка эпидемии малярииСмешиваем уксус с водой в миске. Если вам нужно отмыть застарелый жир, то можно брать пропорцию 1:1.

Нагреваем в микроволновке на полной мощности 10-15 минут, удаляем грязь тряпочкой.

Как почистить микроволновку содой - самый популярный способ

Инвентарь:

миска для микроволновки;

вода - 2 стакана;

сода - 2-3 ст.л;

губка, тряпочка или бумажное полотенце.

Соду смешать с водой, поставить в микроволновку на полную мощность на 10-15 минут. Подождать 2-3 минуты, открыть дверцу и вытереть жир тряпочкой.

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Автор: Кристина Кащавцева