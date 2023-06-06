В Киеве ситуация с водоснабжением остается стабильной, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме.

Ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС и спуском воды из Каховского водохранилища не повлияет на водоснабжение Киева. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

"Киевводоканал" сообщает, что ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС и спуском воды из Каховского водохранилища никоим образом не скажется на водоснабжении Киева. В Киеве ситуация с водоснабжением остается стабильной, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что столица продолжает обеспечиваться водой бесперебойно и в полном объеме.

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Каховская ГЭС - новости

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Многие населенные пункты Херсонщины оказались под угрозой затопления, а также во многих населенных пунктах из-за этого есть проблемы с подачей воды, в частности в Кривом Роге, Марганце и Никополе.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено. Каховское водохранилище будет "сработано" в течение ближайших 4 дней.

В НАЭК "Энергоатом" отметили, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской атомной электростанции, однако ситуация контролируется.

Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны из-за ситуации с Каховской ГЭС и призвал распространять только официальную и проверенную информацию.

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