Глава Совета Европы прокомментировала подрыв дамбы.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич резко осудила подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС. Заявление она сделала в своем Твиттер.

"Я осуждаю разрушение Россией плотины в Украине: это преступно и безрассудно", – заявила она.

Напомним, информация о подрыве дамбы Каховской ГЭС появилась рано утром 6 июня. Появившиеся в сети видео с места происшествия показывают, что дамба получила критические повреждения и больше не может сдерживать поток воды из Каховского водохранилища.

Видео дня

В государственном агентстве "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС в прежнем виде уже не может быть восстановлена. Также там считают, что Каховское водохранилище будет "сработано" в течение четырех ближайших дней.

Президент Владимир Зеленский созвал Совет нацбезопасности и обороны на срочное заседание, посвященное этому происшествию. Глава ОП Андрей Ермак уже охарактеризовал подрыв ГЭС как "экоцид", т.е. экологический геноцид.

Между тем ниже по течению Днепра прибывающая из Каховского водохранилища вода начала затапливать населенные пункты. Частично затоплен и сам город Херсон.

Вас также могут заинтересовать новости: