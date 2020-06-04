Правоохранители обязались активизировать мероприятия по выявлению фактов пыток со стороны копов

Также руководители правоохранительных органов намерены усовершенствовать систему регистрации задержанных лиц, фиксации всех следственных и процессуальных действий с их участием, включая результаты медицинского осмотра и телесных повреждений.

Руководители правоохранительных органов задекларировали намерение безотлагательно активизировать деятельность, направленную на выявление уголовных правонарушений со стороны правоохранителей и случаев пыток.

Об этом сообщается на сайте МВД по итогам координационного совещания руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия пыткам работниками органов правопорядка, а также бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию.

Участники совещания совместно подписали постановление и согласовали следующие мероприятия: немедленно активизировать деятельность, направленную на выявление уголовных правонарушений со стороны правоохранителей и случаев пыток. Для этого в полной мере применить все предоставленные законом возможности.

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Также они обязались усовершенствовать статистическую отчетность и Единый реестр досудебных расследований для обеспечения возможности надлежащего учета заявлений и сообщений, а также уголовных преступлений данной категории.

Кроме того, руководители правоохранительных органов намерены усовершенствовать систему регистрации задержанных лиц, фиксации всех следственных и процессуальных действий с их участием, включая результаты медицинского осмотра и телесных повреждений.

Вместе с тем правоохранители планируют усовершенствовать механизм применения мер безопасности к лицам, которые стали жертвами жестокого обращения, особенно тех, которые находятся в местах несвободы.

«Требует разработки и нормативного закрепления механизм сообщения подразделениям ГБР о фактах выявления медицинскими работниками учреждений здравоохранения телесных повреждений, которые могли возникнуть во время ненадлежащего обращения с лицом органами правопорядка», - сообщили в МВД.

В совещании принимали участие министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель СБУ Иван Баканов, министр юстиции Денис Малюська, и.о. директора ГБР Александр Соколов, председатель Национальной полиции Александр Клименко, начальник Военной службы правопорядка в ВСУ Игорь Криштун, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, председатель Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания Николай Гнатовский, руководители структурных подразделений Министерства обороны, Государственной фискальной службы, Министерства здравоохранения, а также представители Офиса Совета Европы в Украине и международных организаций.

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