Они хотят напомнить, что тоже являются участниками дорожного движения.

В Киеве велосипедисты съезжаются к зданию Кабинета Министров.

Читайте такжеВсе станции киевского метро оборудовали доступными дефибрилляторамиОб этом идёт речь в сюжете ТСН.

Многолюдные акции запланированы и в столице, и в области.

Велосипедисты хотят напомнить водителям и органам власти, что тоже являются участниками дорожного движения.

Еще одна причина - недавняя гибель велосипедистки Вероники Вышинской.

Участники акции взяли с собой 235 лампадок - по одной за каждого погибшего велосипедиста.

Гибель Вероники Вышинской: что известно

ДТП произошло в ночь на 10 мая на трассе возле села Пуховка.

По данным СМИ, Volkswagen на скорости снёс велосипедистку. Она погибла на месте.

Вбили велосипедистку. Вероника Вышинская 😭 Вона нещодавно переїхала в Зазим'я, вела велосипедний паблік. Її просто... Опубликовано Анной Даниленко Воскресенье, 9 мая 2021 г.

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Автор: Людмила Жерновская