В Киеве велосипедисты съезжаются к зданию Кабинета Министров.
Читайте такжеВсе станции киевского метро оборудовали доступными дефибрилляторамиОб этом идёт речь в сюжете ТСН.
Многолюдные акции запланированы и в столице, и в области.
Велосипедисты хотят напомнить водителям и органам власти, что тоже являются участниками дорожного движения.
Еще одна причина - недавняя гибель велосипедистки Вероники Вышинской.
Участники акции взяли с собой 235 лампадок - по одной за каждого погибшего велосипедиста.
Гибель Вероники Вышинской: что известно
- ДТП произошло в ночь на 10 мая на трассе возле села Пуховка.
- По данным СМИ, Volkswagen на скорости снёс велосипедистку. Она погибла на месте.
Вбили велосипедистку. Вероника Вышинская 😭 Вона нещодавно переїхала в Зазим'я, вела велосипедний паблік. Її просто...Опубликовано Анной Даниленко Воскресенье, 9 мая 2021 г.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram