После разговора с пранкерами о взломе и по поводу необходимости поддержки Украины владелец банка Михаил Фридман бросил трубку.

К взлому базы данных одного из крупнейших банков России - "Альфа-банка" - причастны не только украинские хакеры, но и украинская спецслужба. Об этом УНИАН сообщил источник в Службе безопасности Украины.

"Слив в сеть 30-ти миллионной базы данных клиентов "Альфа-банка" - еще одно свидетельство огромных "дыр" в системах безопасности российских банков", - отметил источник.

Также он рассказал, что пранкеры позвонили владельцу банка Михаилу Фридману, чтобы сообщить ему "благую весть" о взломе. А когда они начали расспрашивать не хочет ли олигарх выступить против войны в Украине, то Фридман после недолгого разговора бросил трубку.

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"Альфа-банк" - новости

Как сообщал УНИАН, российский "Альфа-банк" находится под международными санкциями из-за российской агрессии в отношении Украины.

Фридман также находится под западными санкциями. В Украине арестовано его имущество, в частности его долю в украинском "Альфа-Банке" и в компании, владеющей брендом "Моршинская".

Вчера сообщали, что украинские хакеры проникли в базу данных одного из крупнейших в России "Альфа-Банка" и "вынесли" из нее немалое количество информации о клиентах этого учреждения. Отмечалось, что взлом осуществил украинский проект KibOrg в сотрудничестве с хакерами NLB.

Отмечалось, что получены персональные данные более 30 миллионов клиентов.

Проект KibOrg опубликовал банковские данные подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана, который является соучредителем и совладельцем банка, его сына - Александра Ожельского, блогера-путиниста Артемия Лебедева, певца Тимура Юнусова (Тимати) и певца Василия Вакуленко (Баста).

В то же время в комментарии российскому изданию ТАСС пресс-служба "Альфа-банка" заявила, что ни одного излома не было, мол, это фейк.

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