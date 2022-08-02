Телеведущий оплатил 204 гривны доставки, но по весу получения понял, что, вероятно, пришел не тот товар.

Известный телеведущий Роман Винтонив (Майк Щур), который сейчас воюет на передовой в лавах ВСУ, разоблачил новую схему мошенников через службу почтовой доставки.

Опытом пользования службой доставки он поделился в Facebook.

Происшествие случилось с Романом, когда он забирал очередной заказ на почте, предварительно получив смс.

Телеведущий оплатил 204 гривны доставки, но по весу получения понял, что, вероятно, пришел не тот товар, который он заказывал.

"Распаковываю и вижу какой-то дешевый брелок. Цена которому 10 гривен. А заплатил за посылку я 204 грн. Я говорю - это не мое. Работница почты спокойно говорит "о, снова они". Спокойно выписывает мне возврат денег. Спокойно выдает мне обратно мои 204 грн. Я подписываюсь на чеку и все. Я не потерял ничего. Но мог бы потерять. Если бы не посмотрел на почте", - пояснил телеведущий.

В этом вся суть схемы, отметил Винтонив: "Я мог заплатить за посылку. Тем самым подтвердив, что я ее принял. Если бы я пошел домой и дома ее проверил, то я бы уже не мог доказать, что получил не то, что заказывал".

В то же время журналист признался, что был невнимателен и не посмотрел, что фамилия отправителя другая.

"Расспросил немного работницу почты. Она рассказала, что таких посылок у них десятки. И это только на одном отделении. Кто-то просто шлет дешевые посылки на "рандоме" (или где-то получил контакты?) номера. Ставит х20 на ценник. И зарабатывает неплохие деньги на этом", - написал Винтонив.

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