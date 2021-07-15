В 2018 году из-за неоплаты 90-миллионного долга вуз лишился центрального корпуса.

Открытый международный университет развития человека "Украина" лишился в столице 2-х корпусов и в ближайшее время может остаться без учредителя в виде Киевской городской государственной администрации.

Об этом говорится в материале Lenta.UA.

Как отмечают журналисты, созданный в 1998 году университет "Украина" испытывает серьезные проблемы. В 2018 году из-за неоплаты 90-миллионного долга вуз лишился центрального корпуса, расположенного по адресу улица Львовская, 23. В апреле 2021 года после проверок ГСНС из-за нарушений правил безопасности Окружной административный суд Киева постановил об остановке эксплуатации еще одного корпуса университета "Украина" в Киеве, расположенного по адресу ул. Хорива, 1-Г.

"Учитывая финансовые проблемы у вуза, есть серьезные опасения, что к новому учебному году образовательный процесс в нем будет нарушен. Косвенным признаком того, что кризис у университета "Украина" несет системный характер, являются действия столичной власти. Дело в том, что в Киевсовете, начиная с апреля рассматривают проект решения Киевсовета "О выходе Киевской городской государственной администрации из состава Высшего учебного заведения "Открытый международный университет развития человека "Украина". В составе главного представительского органа власти столицы создана рабочая группа, которая анализирует ситуацию в университете. И похоже, ничего хорошего там не видит", - говорится в материале.

Также журналисты обратили внимание на падении уровня вуза. Согласно академическому рейтингу высших учебных заведений Украины "Топ-200 Украина 2020", университет "Украина" занимает "почетное" 162 место в стране.

Внутренние проблемы плюс очевидное понимание столичных властей, что это учреждение "не летает", ведет к тому, что университет "Украина" если и не прекратит свое существование, то будет вынужден серьезно "ужаться"… Отсутствие корпусов для обучения, ужасная финансовая ситуация и вероятный отказ от поддержки со стороны власти – этих аргументов вполне достаточно, чтобы каждый благоразумный родитель отказался вести своего ребенка в такой университет. Риск оказаться на улице прямо во время учебного процесса – весьма велик. И потраченные средства на получение высшего образования рискуют банально "раствориться", - говорится в материале.

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Автор: Иван Бойко