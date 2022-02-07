Звезду удивил уровень спортивных комментаторов в Париже.

Украинская музыкант и писательница Ирена Карпа возмутилась заявлениям французских журналистов относительно возможного вторжения России в Украину, которые прозвучали на радиостанции France Inter.

Так, на своей странице в Instagram Карпа, которая с октября 2015 года является первым секретарем по вопросам культуры посольства Украины во Франции и сейчас проживает в Париже, сообщила, что в эфире France Inter журналисты (спортивные комментаторы) поинтересовались, "Украину захватят до того, как Макрон (Эммануэль Макрон - нынешний президент Франции - УНИАН) объявит о своем участии в предстоящих выборах президента, или после".

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"Уровень человеческой эмпатии просто не прекращает меня удивлять. Зашкал! Это где-то подобно тому, как идиоты ставили ставки на то, в какой день умрет Эми Вайнгауз. Нет, сволочи, Украина так просто не сдастся! Я не ожидала, слушая France Inter. Немного ахирела, что такой уровень спортивных комментаторов... Луи (муж Карпы - гражданином Франции Людовик-Кирилл Требюше - УНИАН) тоже ахирел и долго извинялся.... Такой вот испанский стыд", - прокомментировала Карпа.

Эскалация на границе с Украиной: что известно

Отметим, в течение последних нескольких месяцев Россия собирает войска на границе с Украиной, но отрицает планы на вторжение. Москва также выдвинула ряд требований, в частности, речь шла о том, чтобы НАТО отказало Украине в членстве в альянсе и уменьшило свое военное присутствие в Восточной Европе.

28 января министр обороны Алексей Резников заявлял, что Россия к границам Украины в общей сложности стянула около 130 тысяч военных с учетом морского и авиационного потенциала.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе назвал российские маневры в Беларуси крупнейшим российским развертыванием в этом районе с времен "холодной войны".

В правительстве США предупреждают, что Россия в любой момент может вторгнуться в Украину.

Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон посетит Москву, где намерен убедить президента РФ Владимира Путина прекратить эскалацию конфликта с Украиной. А завтра Макрон прибудет с визитом в Киев.

Отметим, выборы президента Франции запланированы на апрель 2022 года.