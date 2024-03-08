Кирилл Тимошенко стал штатным советником главы оборонного ведомства.

Бывший заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назначен советником министра обороны. Об этом сообщает NV со ссылкой на официальную информацию оборонного ведомства.

По данным издания, экс-заместитель Андрея Ермака уже несколько недель работает с министром.

"Он регулярно приходит в министерство, фактически уже работает в ведомстве, имеет совещания с Умеровым, имеет там кабинет и заводит в ведомство свою команду", - рассказал один из собеседников СМИ.

В то же время в пресс-службе Минобороны сообщили, что Тимошенко с 1 марта занимает должность штатного советника министра на основании соответствующего приказа о его назначении.

"Основное направление деятельности Кирилла Тимошенко - медиа и коммуникации, координация информационной политики в Министерстве обороны и подчиненных Минобороны структурах, а также построение единой информационной повестки дня в Силах обороны Украины на время действия военного положения", - уточнили в пресс-службе министерства.

Кирилл Тимошенко - последние новости

В январе 2023 года Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента. Больше всего он был известен своей работой над программой "Большое строительство".

В июле 2023 года НАПК сообщила, что Тимошенко обвиняют в четырех коррупционных деяниях. Так, занимая должность заместителя руководителя ОП, он подписал письмо в адрес Госпогранслужбы с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу своему подчиненному якобы для служебной командировки, но по версии НАПК целью было оформление виз Тимошенко и его сына.

Кроме того, в прошлом году экс-чиновник трижды бесплатно проживал во львовском гостиничном комплексе, дважды - вместе с женой и сыном. А летом 2022 года Тимошенко получил бесплатные услуги по прокату авто на сумму 122 тысячи гривен.

Недавно в НАПК подтвердили, что Тимошенко использовал Chevrolet Tahoe на законных основаниях. По данным правоохранителей, транспортное средство использовалось "в качестве подменного, пока служебная машина Тимошенко находилась на ремонте".

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