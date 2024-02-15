Национальное агентство по предупреждению коррупции не нашло нарушений при использовании заместителем главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко автомобиля марки Chevrolet Tahoe 2021 г. в., переданного в качестве гуманитарной помощи для фронта американской стороной.

В частности, в НАПК подтвердили, что транспортное средство использовалось "в качестве подменного, пока служебная машина Тимошенко находилась на ремонте".

В дальнейшем Chevrolet Tahoe был передан на баланс Херсонской областной военной администрации по назначению, пишет OBOZ.UA со ссылкой на официальный ответ НАПК на информационный запрос.

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Так, проверка действий уже экс-замглавы ОП установила, что 19 сентября 2022 года "Автобаза государственного управления делами" получила на баланс указанное ТС от Управления государственной охраны.

Авто закрепили за бывшим водителем Тимошенко и использовали как подменный до 2 ноября 2022 года — пока служебная Toyota Camry Тимошенко была на ремонте.

Единственное нарушение касалось надлежащего закрепления номерных знаков. Эту информацию уже передали в Нацполицию, сообщили в агентстве.

Отметим, что ранее экс-замглавы ОП Кирилл Тимошенко уже сообщал, что все претензии к нему со стороны НАПК были опровергнуты в Печерском суде столицы.