Национальное агентство по предупреждению коррупции не нашло нарушений при использовании заместителем главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко автомобиля марки Chevrolet Tahoe 2021 г. в., переданного в качестве гуманитарной помощи для фронта американской стороной.
В частности, в НАПК подтвердили, что транспортное средство использовалось "в качестве подменного, пока служебная машина Тимошенко находилась на ремонте".
В дальнейшем Chevrolet Tahoe был передан на баланс Херсонской областной военной администрации по назначению, пишет OBOZ.UA со ссылкой на официальный ответ НАПК на информационный запрос.
Так, проверка действий уже экс-замглавы ОП установила, что 19 сентября 2022 года "Автобаза государственного управления делами" получила на баланс указанное ТС от Управления государственной охраны.
Авто закрепили за бывшим водителем Тимошенко и использовали как подменный до 2 ноября 2022 года — пока служебная Toyota Camry Тимошенко была на ремонте.
Единственное нарушение касалось надлежащего закрепления номерных знаков. Эту информацию уже передали в Нацполицию, сообщили в агентстве.
Отметим, что ранее экс-замглавы ОП Кирилл Тимошенко уже сообщал, что все претензии к нему со стороны НАПК были опровергнуты в Печерском суде столицы.