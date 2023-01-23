Вместо него планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Как пишет издание Украинская Правда со ссылкой на источники в СНБО, вместо Тимошенко на должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Также сообщается, что тоже в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

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Народный депутат Ярослав Железняк подтвердил информацию об увольнении замглавы ОП Кирилла Тимошенко. По его словам, ближе к февралю будут по меньшей мере ещё три кадровых решения по Кабмину.

Кадровые изменения в руководстве Украины - последние новости

В ближайшее время в составе Кабинета министров возможны увольнения.

Первый кандидат на увольнение – министр топлива и энергетики Герман Галущенко, также под вопросом работа министра спорта Вадима Гутцайта, который возглавил НОК, и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин. В команде президента длительное время идут дискуссии о том, нужны ли эти министерства, или, возможно, их стоит закрыть или объединить.

Кабинет Министров уволил Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Его задержали во время получения взятки в размере $400 тыс.

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