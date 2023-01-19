Впрочем, сам чиновник отрицает слухи о своей отставке.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко может в ближайшее время лишиться своего поста. Вероятны увольнения некоторых связанных с ним руководителей.

Как сообщает "УП. Off the record" в Telegram, о планах по увольнению Тимошенко из ОП рассказали сразу несколько информированных источников.

"Все больше и больше наших собеседников говорят о том, что в ближайшее время должность заместителя председателя ОПУ может потерять Кирилл Тимошенко. Также уволить могут нескольких председателей ОГА, связанных с Тимошенко", - говорится в сообщении.

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Об увольнении Тимошенко также писали нардепы Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк. Последний отметил, что в ОП будут "большие кадровые изменения".

Сам Тимошенко в комментарии "Детектору медиа" заявил, что это "бредни телеграм-каналов " и отказался давать более развернутый комментарий.

Кирилл Тимошенко занимает должность заместителя главы Офиса президента Украины с 21 мая 2019 года. Он занимается информационной и региональной политикой. Тимошенко стал одним из кураторов проекта "Большая стройка".

Кадровые новости из ОП

Недавно в Офисе президента произошло резонансное событие - в отставку уходит советник ОП Алексей Арестович. Он сам написал заявление об увольнении, и Офис президента отправил его в отставку.

Это произошло на фоне скандала. 14 января Алексей Арестович во время эфира на канале российского правозащитника Марка Фейгина сказал, что попадание ракеты РФ в многоэтажку в Днепре якобы было следствием работы украинской противовоздушной обороны. Такой месседж распространили российские пропагандисты как якобы доказательство их "правоты", что в убийстве мирного населения виноват сам Киев.

Позже Арестович уточнил, что только высказал "предположение", а в гибели людей все равно виновата РФ. Воздушным силам пришлось оправдываться. В Вооруженных силах Украины подчеркивали, что ракету Х-22, которой РФ ударила по Днепру, украинское ПВО не может сбить.

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