"Просто игрались": история с избиением мальчика сверстниками во Львове получила неожиданное продолжение

Дети сообщили, что все они были участниками игры, а телесных повреждений на теле якобы избитого мальчика не обнаружено.

Информация о жестоком избиении группой подростков своего сверстника во Львове, которая стремительно распространилась в соцсетях благодаря видео с места происшествия, в конце-концов не подтвердилась.

Читайте такжеНа Закарпатье девушку в отделении избила женщина-полицейская

Как сообщает ТСН, полиция начала по факту инцидента проверку. Впоследствии правоохранители заявили, что избиение ребенка в Сиховском районе не подтвердилось.

«Во время проверки работники ювенальной превенции и другие сотрудники Сиховского отдела полиции установили личности всех детей, зафиксированных на видео в возрасте от 10 до 12 лет, и опросили их в присутствии родителей. Дети сообщили, что все они были участниками игры и никаких телесных повреждений своему другу не наносили. Эту информацию также подтвердил 11-летний мальчик, которого якобы избили. Никаких телесных повреждений на теле ребенка обнаружено не было, претензий к детям, запечатленным на видео, ни он, ни его родители не имеют», – сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Эту информацию подтверждает и городской председатель Львова Андрей Садовой. В своем Facebook он отметил, что, по словам детей, они просто игрались.

"Все в один голос заявили, что играли в игру "казаки-разбойники" и снятое на видео "избиения" было частью игры. Эту версию мне лично подтвердила и мама мальчика", - сообщил мэр.

Впрочем, мнения местных жителей по поводу этого инцидента разделились. Кое-кто считает, что названная версия неправдоподобна, ведь не существует никаких игр, где надо было бы так бить ребенка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram