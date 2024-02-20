На прошлой неделе впервые за много месяцев экспорт электроэнергии превысил импорт.

Действующий в Украине специальный долг по экспорту электроэнергии (экспортное ПСО – ред.), который обязывает экспортеров направлять 80% своего дохода госпредприятию "Гарантированный покупатель", сейчас ограничивает возможности для получения средств, которые можно направить на восстановление энергосистемы после вражеских атак.

Об этом заявил аналитик Украинского института будущего Андриан Прокип.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе впервые за много месяцев экспорт электроэнергии превысил импорт и страна входит в тот недолгий период, когда энергетические компании смогут зарабатывать на экспорте.

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"При этом, пожалуй, не стоит быть слишком оптимистичным относительно объемов этого экспорта и ожидаемой выручки. Однако, даже эти небольшие объемы будут большой помощью для энергетических компаний и весомым вкладом в восстановление энергетической инфраструктуры", - отметил Прокип.

Он подчеркнул, что продолжительность экспорта будет не слишком долгой, ведь летом начнется ремонтная кампания АЭС и ТЭС.

"Другой лимитирующий фактор - экспортное ПСО. Компании-экспортеры отдают 80% своей прибыли гарантированному покупателю, который направляет эти средства фактически на субсидирование тарифа для населения. Понятно, что в условиях ограниченной продолжительности экспорта и потенциально не очень высоких доходах, это еще уменьшит суммы, которые энергетические компании смогут направить на восстановление инфраструктуры и подготовки к следующей зиме", - добавил Прокип.

Аналитик напомнил, что в 2022 году на фоне больших цен на энергоносители в Европе компании и вправду получали большие доходы, а "Гарантированный покупатель" существенные отчисления.

"Однако, уже в прошлом году уместность такого механизма была сомнительной, когда компании нуждались в существенных средствах для восстановления. И в 2024 это не изменилось", - подытожил он.

Ранее государственное предприятие "энергетическая компания Украины" призвало к отмене спецобязательства по экспорту электроэнергии.